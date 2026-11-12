新加坡近期发生的网络事件波及六家医疗机构，但未扰乱医疗服务的提供。该国卫生部表示，目前没有证据表明患者安全或向患者提供的医疗服务受到影响。

暂无医疗记录被访问的信息

据Channel NewsAsia报道，卫生部还表示，其不知道在这些事件期间存在未经授权访问患者医疗记录的情况。

该部门正与受影响机构共同评估这些违规事件的全部影响。其中包括Agency for Integrated Care、Alliance Medinet、Doctor Anywhere Group、Fullerton Health Group、Minmed Group和Dementia Singapore。

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加强系统监控

上述机构正与网络安全顾问及相关政府机构合作，其中包括新加坡网络安全局和个人数据保护委员会。

卫生部呼吁Synapxe和公立医疗机构保持警惕，并加强对公共医疗卫生IT系统中潜在网络威胁的监控。私营医疗服务提供者被建议审查并加强网络防护措施，以保障其系统和医疗信息的安全。该部门强调，包括人工智能在内的技术发展可能使识别漏洞更加容易，而网络攻击可能变得更加频繁和更快。

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