莫桑比克部长会议批准了埃克森美孚参与的Rovuma LNG项目更新后的开发计划。这一决定消除了最终投资决定前的一项监管障碍，该公司预计将在年底前作出该决定，OilPrice报道。

工厂产能将提高

更新后的计划 предусматривает将陆上天然气液化工厂的产能提高至每年1860万吨。2019年，该项目获批的产能为每年1520万吨。

据标准银行估计，Rovuma LNG的成本可能接近300亿美元。若如此，这将成为莫桑比克最大的陆上项目。该国政府表示，经修订的方案应通过使用电力天然气处理模块降低开发成本。

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供应国内市场的天然气

莫桑比克国家石油研究所预计，项目更新将使排放量减少约40%。该研究所估计，在25年的生产期内，国家可获得约1210亿美元收入。该计划还 предусматривает将所产天然气的25%供应给莫桑比克国内市场。

10月，埃克森美孚同意在与埃尼进行资产交换的框架内，将其在Rovuma LNG的持股比例提高至50%。这家意大利公司将专注于Rovuma盆地4区的浮式天然气液化项目，包括Coral Sul和Coral Norte。据彭博社报道，Rovuma LNG的生产可能在2030年代初开始。

附近还在实施由道达尔能源主导的Mozambique LNG项目，其设计产能为每年1310万吨液化天然气。由于卡布德尔加杜省发生叛乱分子袭击并迫使工作人员撤离，两个陆上项目的工作此前都曾延误。

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