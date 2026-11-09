英国剑桥大学的研究人员开发了一种实验性mRNA疗法，旨在暂时刺激心肌细胞分裂并修复受损组织。据News-Medical报道，在心脏病发作后的小鼠实验中，与接受模拟治疗的动物相比，该治疗增强了心脏收缩，并使每次收缩泵出的血液量增加约10%。

疗法如何发挥作用

心脏病发作后，研究人员将药物直接注射到小鼠心脏中，并通过超声心动图评估结果。该疗法利用修饰的信使RNA，暂时激活细胞中的两种蛋白质——Myc和细胞周期蛋白T1。按照科学家的设想，这应有助于心脏组织修复。

研究人员指出，这种治疗的作用是局部且短暂的。他们预计该方法不会导致心脏细胞发生永久性变化，这应会降低组织过度生长的风险。小鼠未记录到副作用。28天和12周后的复查显示，心脏功能的改善仍然持续。

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治疗心力衰竭的前景

心脏病发作后，成年人的心脏可能失去多达10亿个心肌细胞。与许多其他器官不同，成年人的心脏无法再生失去的细胞，这可能导致瘢痕形成、心力衰竭和死亡。

该研究的共同资深作者、剑桥大学药理学系和格登研究所副教授凯瑟琳·威尔逊强调，这一结果并不是对心力衰竭的完全治愈。据该消息来源称，即使心脏功能略有改善，也与患者死亡率降低以及完成日常事务能力提高有关。

该团队获得了英国心脏基金会的资助，以继续开展工作。在进入人体试验之前，该方法必须在更大的动物模型中进行测试，以确定其安全性和有效性。研究结果发表在《Nature Cardiovascular Research》期刊上。

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