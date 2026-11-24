在美国华盛顿举行的神经科学学会年会上，研究人员公布了对孕期大脑变化的观察结果。在一组首次分娩的女性中，到分娩时大脑总体积减少了约3.5%。《自然》杂志报道。

分娩前后的观察

弗吉尼亚大学认知神经科学家汉娜·格罗钦格的团队跟踪了6名期待第一个孩子的女性、2名第二次分娩的母亲，以及5名未怀孕的参与者。从受孕前到分娩后一年，每名参与者最多接受了30次MRI检查，并提供了血液样本。

这些数据证实了此前在一项针对一名女性的详细研究中发现的趋势。几乎所有大脑皮层区域的灰质体积都有所减少，尤其是与社会认知相关的区域。与此同时，参与调节运动和动机的结构——苍白球——在孕期增大。

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首次怀孕与再次怀孕之间的差异

在首次怀孕期间，脑脊液体积增加了11%。在第二次分娩的女性中，科学家也记录到了变化，但这些变化涉及约一半的皮层区域，且脑脊液体积没有显著增加。格罗钦格警告称，由于样本量较小，需要开展更大规模的研究来证实这些差异。

此外，在第一和第二孕期之间，大多数参与者的大脑血流增加：约在怀孕第21周达到峰值，并在临近分娩时下降。一名出现子痫前期的参与者在整个孕期的血流较低，而其灰质减少程度也小于其他参与者。

多伦多成瘾与心理健康中心的神经科学家莉萨·加莱亚强调，如此显著的变化是典型妊娠的一部分，不应令人恐慌。研究人员正在研究这些过程，以更好地理解为何部分人在孕期或产后会出现抑郁症。

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