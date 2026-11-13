国际股票指数提供商MSCI在例行评审后上调了台湾在三项主要指数中的权重。在外国机构投资者最密切追踪的MSCI新兴市场指数中，台湾的权重从28.86%升至29.01%，《台北时报》报道。

MSCI还将台湾在MSCI所有国家世界指数中的权重从3.25%上调至3.28%。在MSCI所有国家亚洲（除日本）指数中，台湾市场的权重从32.72%升至32.83%。

连续第三次上调

这是连续第三个季度MSCI同时上调台湾在上述三项指数中的权重。分析师将此次调整与全球人工智能热潮背景下台湾以科技为导向的股市表现强劲联系起来。

在MSCI新兴市场指数中，印度获得最大权重上调，增加0.17个百分点。中国的权重降幅最大，减少0.13个百分点。

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指数成分变化

三家台湾制造商被纳入MSCI全球标准指数：Kinsus Interconnect Technology、Nan Ya Printed Circuit Board和Taiwan Union Technology。同时，这些公司被从MSCI全球小型股指数中剔除。它们原计划在8月评审期间被纳入MSCI标准指数，但在股价大幅上涨后，因台湾证券交易所的交易限制而被推迟。

Chailease Holding、E Ink Holdings、Lotes和Wan Hai Lines也被从标准指数中剔除。Chailease、E Ink和Lotes则被纳入小型股指数。MSCI还向这些指数加入了另外15只台湾股票，其中包括AIC、ASRock Industrial Computer和Browave，并剔除了9只股票。

Taiwan Union Technology在MSCI台湾指数中获得最大权重增幅，从零升至0.37%。最显著的下调涉及Taiwan Semiconductor Manufacturing Co：其权重减少0.25个百分点，至54.29%。更新后的指数将在11月30日收市后生效。

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