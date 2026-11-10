国际医疗人道组织无国界医生（MSF）主席贾维德·阿卜杜勒莫内姆表示，以色列已取消该组织在加沙地带开展工作的许可，并阻碍医疗物资进入。他在接受阿纳多卢通讯社采访时作出上述表示。

关于限制医疗援助的声明

阿卜杜勒莫内姆称，以色列当局不允许轮椅、拐杖和超声设备等物资进入加沙，因为其认为这些物资可能被用于军事目的。他表示，以色列的行动通过袭击医务人员以及限制获得医疗物资，严重损害了加沙的卫生系统。

这位无国界医生主席声称，加沙的医务人员遭到杀害、拘留和酷刑。根据他的说法，以色列在未提出指控的情况下已扣押一名无国界医生外科医生超过一年。

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人道主义存在减少

阿卜杜勒莫内姆表示，超过30个非政府组织的工作许可被取消，导致国际工作人员缺席，医疗服务减少，尤其是在被占领的约旦河西岸。

他还警告称，由于缺乏清洁水和污水扩散，加沙的生活条件正在恶化。他认为，持续的以色列袭击和人员伤亡，包括儿童伤亡，并不表明存在有效的停火。阿纳多卢通讯社报道称，尽管自2025年10月10日起生效的停火协议仍在实施，但由于对建筑材料和用于布置临时住所的物资进口的限制，加沙在住房和重建方面的需求仍然巨大。

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