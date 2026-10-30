在马来西亚，前总理、Bersatu党主席慕尤丁·雅辛表示，在关键议会表决中支持总理安瓦尔·易卜拉欣政府的协议，与即将举行的马六甲州选举无关。他称，这是一个与该协议无关的独立问题，Channel NewsAsia报道。

支持政府的协议

包括慕尤丁·雅辛在内的六名Bersatu议员签署了政府信任与供给协议（Confidence and Supply Agreement）。该协议规定，在本届议会任期结束前，在关键议会表决中支持安瓦尔·易卜拉欣政府。

来自马来西亚民主联合阵线（Malaysian United Democratic Alliance）的麻坡议员赛沙迪·赛阿都拉曼，以及此前已表示支持政府的六名独立议员，也加入了该协议。这种安排规定支持政府，包括在预算表决和信任动议表决中提供支持，但议员无需正式加入执政联盟。

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协议条件与选举

该安排的参与者呼吁对总理实行两届任期限制，并在现任政府任期结束前分离总检察长和国家检察官的职能。他们还要求为反对党议员和支持政府的议员提供同等的选区发展资金。

慕尤丁表示，Bersatu将继续留在反对党阵营，并发挥制衡作用。他称，该协议应持续有效至议会解散，但如果任何一方未履行义务，协议可能被终止。

Bersatu计划在马六甲州28个选区中的8个选区提名候选人。在其中4个选区，该党将与希望联盟（Pakatan Harapan）直接竞争。马六甲选举投票定于11月14日举行，提前投票定于11月10日。

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