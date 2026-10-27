南非阿马托莱区市政府表示，夸马科马镇的供水已经恢复，该镇此前名为福特博福特。不过，由于该镇需求超过现有水处理厂的处理能力，供水配给仍将继续。

据《每日前卫报》报道，当局已指定一家专业承包商维修和更换该厂的过滤器，该承包商已开始工作。在过滤器问题解决前，仍将通过水罐车运水。

水厂改造

水资源与卫生部长佩米·马乔迪纳于2025年6月告诉议会，已拨款1.5亿兰特，用于在2027年6月前全面改造福特博福特水处理厂。升级后，该厂的处理能力预计将提高至每天1500万升水。

作为短期措施，水资源与卫生部门在2025/26年度预算中安排了2200万兰特。相关工程原计划于2026年6月前完成。与此同时，居民9月向记者表示，自来水有时会中断数周，恢复后也只在深夜供水。

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马乔迪纳表示，2015年引入带冲水功能的污水系统后，用水需求超过了该厂的能力，该厂每天可处理650万升水。包括家庭马桶水箱漏水在内的泄漏也是一个额外问题。市政府检查了1282户家庭，发现其中1059户需要维修。

居民投诉与抗议

夸马科马居民抱怨下水道堵塞、污水泄漏到街道上，以及长期停水。10月16日，他们封锁了通往盖贝哈的道路，抗议供水状况。

周边村庄也受到问题影响。位于夸马科马约35公里外的阿普舍尔，居民表示，三个蓄水池中只有一个会被注水——每三至四个月一次。在克韦鲁村，承包商未完成为该定居点上部地区供水的项目，该项目于2023年启动。

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