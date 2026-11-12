俄勒冈健康与科学大学的研究人员发现，在小鼠模型中，被称为Christchurch的罕见APOE基因突变可阻止大脑中tau蛋白和α-突触核蛋白的积累，News-Medical报道。tau蛋白与阿尔茨海默病有关，而α-突触核蛋白积累是帕金森病和路易体痴呆进展的典型特征。

小鼠实验

这项研究发表于《Cell Reports》期刊。科学家使用了在遗传上易于在大脑中积累tau蛋白和α-突触核蛋白的小鼠。在这些动物的APOE基因中加入Christchurch突变后，尽管它们原本具有这种倾向，却没有观察到两种蛋白质中的任何一种积累。

此前对动物模型的研究已经表明，Christchurch突变可能阻止tau蛋白积累。这项新研究证实了这一结果，并显示其可能与减少α-突触核蛋白积累有关。

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基因治疗的前景

作者指出，这些结果为进一步研究基因治疗以预防与帕金森病及相关疾病有关的认知和运动障碍提供了可能性。同时，该研究是在小鼠模型中进行的，而非由人类参与。

2019年报道的一名来自哥伦比亚的女性病例引起了人们对Christchurch突变的关注。她携带这种罕见突变，该突变最初在新西兰被发现。此前研究认为，它可能延缓在遗传上易患阿尔茨海默病人群的痴呆症状。作者所在实验室正在寻求资金，以继续开展临床前研究；科学家估计，检验涉及人类的基因治疗构想将需要数年时间。

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