中佛罗里达大学的研究人员发现，与遗传性阿尔茨海默病相关的基因突变可能直接干扰运动神经元向肌肉传递信号。该实验系统不含大脑或脊髓，因此能够单独评估这些突变对周围神经系统的影响，ScienceDaily报道。

神经肌肉接头模型

科学家研究了一种罕见的家族性阿尔茨海默病，其通常在40岁至65岁之间发病。研究中，他们使用了“芯片上的人体”技术——一个由人类细胞构成的微型实验室平台，由Hesperos公司开发和生产。

团队建立了神经肌肉接头模型——即运动神经元向肌肉细胞传递信号的位置。他们将健康肌肉细胞与由干细胞获得的运动神经元结合，这些干细胞带有与遗传性阿尔茨海默病相关的突变。

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研究人员测试了神经信号引发肌肉收缩的稳定程度，以及肌肉在出现疲劳前能够收缩多久。结果显示，这些突变可能妨碍神经与肌肉之间的正常相互作用。

需要开展人类参与的研究

阿尔茨海默病主要与记忆和认知功能下降相关。同时，一些患者在出现明显认知症状之前，就观察到步态、平衡或协调能力的变化。该研究表明，至少一部分这类障碍可能不仅与大脑变化有关，也与周围神经有关。

作者强调，这项实验室实验并不能证明人类的此类变化必然早于记忆问题出现。为此还需要进一步研究，包括对更常见阿尔茨海默病类型的研究。这些结果还提出了一个问题：仅针对大脑的疗法是否能够影响身体其他部位神经肌肉连接的障碍。

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