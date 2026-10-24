古巴哈瓦那的阿拉伯人之家（Casa de los Arabes）向参观者介绍该岛阿拉伯社群的历史及其对国家生活的参与。这座博物馆位于一栋殖民时期宅邸内，展出了首批移民家庭的照片、他们的信件和个人物品，以及传统阿拉伯武器。

其中一个展厅复原了一顶来自科威特沙漠的贝都因帐篷。展览中的部分刀剑和步枪由外国代表赠予菲德尔·卡斯特罗；他在20世纪50年代领导了古巴革命。

来自黎凡特的移民

据The National报道，首批阿拉伯移民于19世纪下半叶抵达古巴，主要来自黎巴嫩、叙利亚以及黎凡特其他地区。当时，该地区正经历经济萧条、高税收、奥斯曼帝国征兵的威胁、可耕地减少以及丝绸贸易衰落。

博物馆馆长哈克林·迪亚斯·富恩特斯表示，许多抵达者的最终目的地是美国，但古巴成为进入西半球的重要入口。起初，来到该国的是从事街头贸易的年轻男性，后来他们建立了稳定的进口生意。随后，他们从故乡带来家人和未婚妻，社群成员也开始与当地居民通婚。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

岛屿文化中的痕迹

阿拉伯社群成员于1895年为古巴脱离西班牙独立而战。20世纪70年代，首批移民的后代成立了古巴阿拉伯联盟，以保存和推广阿拉伯文化及其对国家生活的贡献。

迪亚斯·富恩特斯还指出，阿拉伯世界对古巴的影响早在经由西班牙时便已开始；西班牙曾在穆斯林统治下长达700多年。她表示，西班牙建筑以及一批源自阿拉伯语的词汇随着西班牙文化传入该岛。博物馆馆长将西班牙语表达 ojalá（意为“我希望”）与阿拉伯语 inshallah 联系起来。

2015年，一座由沙特阿拉伯资助的清真寺在博物馆对面建成。此前，阿拉伯人之家设有岛上唯一的清真寺，仅供外国外交官及其家属使用。文章还指出，阿拉伯影响体现在传统古巴男式瓜亚贝拉衬衫的设计中，这种衬衫由一名黎巴嫩纺织品商人重新设计并推广。

关注我们在