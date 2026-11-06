位于波兰东部赫鲁别舒夫的斯坦尼斯瓦夫·斯塔希茨神父博物馆收到了一批匿名移交的、与汪达尔人有关的近2000年历史文物。该收藏包括一把剑、长矛和标枪的矛头、盾牌部件、马刺以及其他出土于墓葬的物品。据Notes from Poland报道。

剑与战士装备

最引人注目的物品是一把保存为三块残片的剑。博物馆指出，汪达尔人在葬礼仪式中会故意折断或弯曲墓葬中的武器及其他物品。该收藏还包括两个折断的矛头、一个带尖刺的盾牌盾脐、一个盾牌把手、一块刀刃残片、一枚腰带扣和两枚马刺。

在发现物中还有骨梳的部分残片和一枚青铜别针——用于固定斗篷的扣件。这些物品状况不佳，亟需保护修复，尤其是那些在土壤中埋藏数百年的铁制武器部件。这些物品也曾受到高温影响，因为死者与其个人物品一同被火化。根据物品的性质，博物馆推测被葬者具有较高的社会地位。

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计划勘查墓葬地点

博物馆工作人员不知道究竟是谁发现了这座墓葬，也不知道它位于何处。根据该机构获得的信息，这座墓葬数年前在韦尔布科维采市镇的一块农田中被发现。文物通过中间人移交给博物馆；一名使用金属探测器的当地探寻者在安排移交过程中发挥了重要作用。

博物馆计划在明年夏天通过考古发掘确定发现地点的确切位置。馆方认为，该地区可能还有其他类似墓葬曾因农业作业而受损。

汪达尔人是一个古代日耳曼民族。研究人员认为，他们大约在公元前3世纪或前2世纪来到今波兰境内。他们通常与普热沃斯克文化相关联，该文化在铁器时代和罗马时期存在于今波兰部分地区。

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