音乐人菲尔·柯林斯在美国洛杉矶举行的摇滚名人堂入选仪式上表示，他感觉比以前好得多，并未排除再次演出的可能性。这是他罕见的公开露面之一。

据《综艺》报道，柯林斯在演讲开始时表示，他的身体状况已显著改善。这位音乐人还提到了有关他是否会再次唱歌或巡演的传闻，并强调现在说他不行了还为时过早。

可能的演唱会

仪式结束后，柯林斯告诉记者，他拥有一间家庭录音室，还有此前曾在他的乐队中演奏的音乐人朋友。他表示，这使他能够继续从事音乐创作。

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他指出，此前他并不确定自己是否能够再次巡演。不过，在与孩子们交谈后，这位音乐人表示，举办几场演唱会并非不可能。他没有透露任何具体日期或计划。

音乐创作

柯林斯表示，他希望与音乐人朋友一起在自己的录音室工作、创作音乐，并在之后将其呈现给听众。他称这是一项仍在进行中的工作。

此前，这位音乐人曾公开谈及健康问题。8月，他告诉《泰晤士报》，自己在2024年因与酗酒有关的并发症险些丧命。2026年初，柯林斯告诉BBC Two，他已经接受了五次膝盖手术。

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