在冠状动脉造影前及造影期间进行个性化音乐治疗，与较低的收缩压和心率相关。News-Medical援引发表在《Heart》期刊上的一项随机临床试验结果报道了这一发现。

研究如何开展

MUS.E I试验纳入了100名患者，他们在2024年11月至2025年3月期间被随机分配到三组。第一组有34人，在侵入性冠状动脉造影前聆听所选音乐30分钟。第二组包括32名患者，在手术前30分钟及手术全过程中聆听音乐。由34人组成的对照组接受未采用音乐治疗的标准护理。

冠状动脉造影能够显示冠状动脉内的血流情况。在手术过程中，导管经血管被送至冠状动脉，随后注入造影剂并进行X线成像。该检查也可与经皮冠状动脉介入治疗一同进行。

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手术期间及术后的指标

在冠状动脉造影期间，两个听音乐组的平均心率为每分钟71–72次，而对照组为80次。手术前及手术期间听音乐组的收缩压约为125毫米汞柱，而对照组约为136毫米汞柱。三组的血氧饱和度均保持稳定。

手术后，即使对基线指标进行校正，手术前及冠状动脉造影期间听音乐组的收缩压仍比另外两组低约13毫米汞柱。两个音乐组的心率也保持较低：分别为每分钟67次和65.44次，而对照组为75.53次。手术前及手术期间听音乐组记录到的疼痛水平最低，而两个音乐治疗组的高敏肌钙蛋白I水平都较低。

研究人员指出，样本量较小，且参与者知道自己是否会接受音乐干预。此外，手术前及冠状动脉造影期间听音乐组的基线收缩压较低。

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