国际货币基金组织将韩国2026年经济增长预测上调至3.9%。据《韩国先驱报》报道，此次调整与全球人工智能热潮有关，该热潮正在推动半导体出口。

IMF的新评估

新预测比国际货币基金组织在10月《世界经济展望》中公布的评估高0.6个百分点。在与韩国政府进行的磋商于11月3日开始后，该基金组织还将2027年的预期从2.8%上调至3.3%。

这是又一次大幅上调：国际货币基金组织4月预测该国2026年将增长1.9%，7月预测为2.6%，10月预测为3.3%。最新预测高于经济合作与发展组织、韩国银行和韩国政府的估计。

增长集中于科技领域

国际货币基金组织预计，科技产品出口的快速增长、投资复苏和稳健消费将在2025年增长1.1%之后加快经济增长。科技领域的收入预计将在2027年支撑消费，而对人工智能应用的投资可能在中期提高经济潜力。

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与此同时，国际货币基金组织驻韩代表团团长科琳·德莱沙指出，经济回升带来的收益目前主要集中在科技领域，并且只会逐步扩散至经济的其他部分。

通胀与建议

该基金组织预测，2026年通胀率为2.7%，2027年为2.3%。这高于韩国银行2%的目标。国际货币基金组织认为，进一步收紧货币政策是适当的，以防止通胀压力固化；同时还建议实施更严格的财政政策，并向脆弱家庭和企业提供有针对性的支持。

长期建议包括扩大人工智能应用、缩小工资差距、提高首都圈首尔地区以外的生产率、实现出口市场多元化，以及继续向可再生能源转型。

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