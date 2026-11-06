国际货币基金组织预测，哈萨克斯坦经济将在2027年增长4.9%，此前预计2026年增长4.4%。据Euronews报道，该预测载于10月版《世界经济展望》。

2026年的预期增长将低于2025年的水平，当年哈萨克斯坦经济增长6.5%。与此同时，IMF预计，2026年哈萨克斯坦将在中东和中亚地区的石油出口国中实现最高的经济增长率。

局势对石油市场的影响

IMF指出，地缘政治紧张局势以及美国与伊朗之间的冲突正在影响石油市场。3月霍尔木兹海峡关闭，扰乱了约占全球石油供应20%的运输，即每天约2000万桶。

为弥补供应短缺，波斯湾以外的石油生产国，包括哈萨克斯坦、巴西、美国和委内瑞拉，增加了产量。IMF的基准情景预计该海峡将于2027年3月重新开放，并在同年10月更广泛地恢复至战前状况。

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对该地区和全球经济的预测

IMF预计，大宗商品价格、汇款和改革将支持高加索和中亚地区的经济。预计乌兹别克斯坦2026年增长7.8%、2027年增长6.5%；吉尔吉斯斯坦分别增长9%和7%；塔吉克斯坦分别增长7.3%和6.8%。

该基金组织还关注到对半导体和其他技术设备的需求，这可能为包括哈萨克斯坦在内的大宗商品出口国创造机会。与此同时，IMF警告称，围绕人工智能的投资热潮能否长期持续仍不确定。

根据IMF预测，全球经济将在2026年增长3.1%，低于2025年的3.5%，而2027年增速可能加快至3.4%。

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