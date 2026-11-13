国际货币基金组织表示，黎巴嫩需要开展更多工作，以就银行业有效且长期的重组战略达成一致。银行处置法仍是贝鲁特与该基金就新的经济改革计划进行谈判的关键议题之一，The National报道。

银行业改革谈判

于11月11日至13日在黎巴嫩开展工作的国际货币基金组织代表团表示，围绕银行业重组战略的磋商取得了进展。同时，国际货币基金组织驻黎巴嫩代表团团长埃内斯托·拉米雷斯·里戈指出，各方仍需就有效且可持续的重组模式达成一致，以确保建立稳健且具有生存能力的银行体系。

该基金称，在通过后实施《银行处置法》和《金融稳定与存款补偿法》是必要的。国际货币基金组织认为，这些文件对于恢复金融稳定以及最大限度地向存款人返还资金是必需的。

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返还存款

国际货币基金组织还强调，需要进一步谈判以最大限度提高存款返还。此类安排必须与中央银行和银行业的流动性、公共债务的可持续性以及恢复中央银行的偿付能力相一致。

该基金强调，《金融稳定与存款补偿法》必须在分摊损失时保留债权受偿顺序，以尽可能保护存款人。

黎巴嫩议会于8月通过了《银行处置法》，但总统约瑟夫·奥恩因一项涉及中央银行独立性及其权限的修正案，向宪法委员会提出了质疑。2022年，在经济崩溃后，黎巴嫩与国际货币基金组织达成了初步的工作人员级别协议。该国于2020年3月宣布了史上首次债务违约，金融损失估计约为700亿美元，尽管目前预计这一数额将更高。

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