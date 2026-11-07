总部位于华盛顿的国际货币基金组织表示，各国应调整税收体系以适应人工智能的普及，因为人工智能可能减少劳动收入并缩小税基。与此同时，该基金组织并未提议开征单独的人工智能税，The Rio Times报道。

税收收入面临的风险

国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在2026年10月15日的一篇博客文章中指出，人工智能能够加快经济增长，但同时也可能减少劳动收入、加剧不平等并削弱税基。她呼吁各国政府调整税收体系，使其既不会为自动化创造过度激励，也不会阻碍自动化。

根据该基金组织的估计，未来十年内，人工智能每年可为全球增长贡献约0.5个百分点。这项技术可能影响全球约40%的工作岗位，以及发达经济体约60%的工作岗位。

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IMF不支持机器人税

国际货币基金组织经济学家在2026年发布的说明《人工智能的全球经济和金融影响》中建议避免普遍征收“机器人税”——即对用机器取代员工的公司征收的税费。相反，作者建议加强对个人资本收入的征税，包括利润、利息和股息。

与此同时，该基金组织警告称，通过提高企业税将税负从劳动转向资本，只能部分弥补对收入征税所造成的财政收入损失。对于主要使用人工智能服务而非生产这些服务的国家而言，这一问题可能最为严重。

拉丁美洲的情况

根据国际货币基金组织2025年3月的一篇博客文章，拉丁美洲可能受到人工智能显著影响的工作岗位不足一半。该基金组织将此归因于非正规就业占比较高，后者超过该地区全部工作岗位的一半。根据所引述的估计，在玻利维亚、秘鲁和洪都拉斯，非正规就业占工作岗位总数的三分之二以上。

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