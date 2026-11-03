也门内政部表示，有21名外国专家与胡塞武装共同工作。该部门称，其中包括14名伊朗伊斯兰革命卫队代表和7名黎巴嫩真主党组织代表，Asharq Al-Awsat报道。

声称的工作领域

也门内政部声称，这些人员从事资金筹措、武装、培训、直接监督和行动规划，以加强胡塞武装的军事能力。他们还被指参与行动管理、指挥与控制、弹道导弹、无人机、监视系统、通信和电子战等领域的工作。

该部声明称，这些专家据称监督后勤路线以及军用部件走私网络。声明还特别提到协调海上行动、从商船中选择目标、开发布设水雷的船只和自主水下航行器，以及进行布雷和城市作战战术培训。

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被点名的工作地点

该部门称，外国专家在荷台达、萨那、萨达、哈杰、阿姆兰和阿尔霍西工作。内政部声称，他们由一名伊斯兰革命卫队军事代表领导，此人担任行动总负责人、战略顾问和联合行动中心负责人。

该部表示，此类活动对地区安全、曼德海峡和红海的航运，以及贸易路线和能源供应构成威胁。该部门呼吁国际社会将胡塞武装认定为恐怖组织，摧毁其资金和武器供应网络，并确保遵守联合国安理会第2216号和第2624号决议规定的武器禁运。

内政部长易卜拉欣·海丹表示，胡塞武装据称为支持巴勒斯坦而发动的战争由伊朗指挥，其后果由也门居民承受。

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