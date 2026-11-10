波兰内政部已完成有关黑火药武器和收藏武器获取规定的立法修正案草案准备工作。该部门还计划与警方和特勤部门共同分析所有枪支获取规则，Polsat News报道。

黑火药武器登记

波兰内政部希望对黑火药武器实行强制登记。这项提案的准备工作在克拉科夫袭击事件之前就已完成。

目前，持有1885年以前制造的前装式枪支及其复制品，既不需要许可证，也不需要登记。内政部长马尔钦·凯尔温斯基表示，专家应首先参与讨论可能进行的进一步修改。

对规则的审查尤其将涵盖许可证的发放程序，以及为已经持有此类许可证的人员更新心理评估的问题。

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枪击事件调查

11月7日，一名24岁男子在克拉科夫集市广场开枪。根据波兰国家检察院的数据，6人死亡，另有15人受伤，其中包括两名警察。该袭击者在警方干预期间受伤，并于周一在医院死亡。

检方将此次袭击定性为具有恐怖主义性质的犯罪。同一调查还涉及这名24岁男子在奥斯特罗维茨-希维托克日斯基杀害其父母和姐妹一案。根据调查的初步结论，同一名男子与两起犯罪均有关联。

调查人员正在确定袭击动机，并核查是否有人可能煽动或协助袭击者。在他的房间里发现了一面加兹登旗——一面绘有蛇并写着“Don’t Tread on Me”的黄色旗帜。凯尔温斯基表示，这一象征是一个不应被忽视的线索；与此同时，国家检察院的一名代表指出，它在不同语境中被使用。

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