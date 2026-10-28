台湾内政部将通过警政署加强措施，防止中国、有组织团体和当地协力者干预选举。内政部长刘世芳在台北立法院全体会议上表示，《台北时报》报道。

加强候选人安保

刘世芳表示，在竞选期间，当局将为在媒体或网络上遭受攻击急剧增加的候选人实施强化安全措施。她还称，内政部将按照总统府和政府的指示，实施应对跨国施压的特别措施。

民进党立法委员林楚茵表示，来自中国的跨国施压直接影响台湾。她称，由于安全风险加剧，民进党台北市长选举候选人沈伯洋配备了防弹玻璃。

行政院长卓荣泰表示，这名立法委员列举的案例表明，有外部势力在当地协力者的协助下指挥相关行动。谈及沈伯洋一案时，他说，据其称，很可能下令并资助该行动的香港人士已经逃离。

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打击有组织犯罪的行动

刘世芳指出，警政署自年初以来已开展三次全国性打击有组织犯罪行动。这些行动连同其他打击犯罪措施，促成了立案483起，涉及2886名嫌疑人。执法部门还查获超过7亿新台币的非法所得。

刘世芳补充说，一些涉案人员与个别政党存在关联。她表示，全国警方必须加强工作，防止当地帮派和协力者影响选举。

立法修正

这名部长呼吁立法院加快修订《国家安全法》《反渗透法》及相关法律。她认为，更有力的法律机制将使当局能够对公开或秘密威胁公共和国家安全的人采取行动。

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