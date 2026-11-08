菲律宾外交部公开呼吁官员、政府机构和安全部门在涉及中国的表态中保持协调一致的立场。该部门强调，在马尼拉将于下周主办大型区域性东盟峰会之前，需要发出统一声音，Channel NewsAsia报道。

统一的外交立场

菲律宾外交部在声明中没有点名具体言论，但警告称，与政府外交方针相悖的公开表态会使外交人员的工作更加复杂。外交部认为，这些表态可能削弱该国的国际声誉，造成内部存在分歧的印象，并恶化菲律宾的谈判地位。

该声明尤其面向国家安全机构和执法部门。数月来，这些机构一直在社交媒体上与中国大使馆进行激烈的公开争论。外交部指出，军方和其他安全部门在记录事件方面发挥重要作用，但该国的国际关系由文职当局领导。

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南海争端

多年来，菲律宾和中国因这一具有战略重要性的海域中的争议地区而在海上对峙。北京声称拥有几乎整个南海的主权，尽管国际法院在2016年大范围驳回了中国的主张。菲律宾外交部提醒称，该裁决是依据国际法进行法律程序的结果，而非公开沟通或社交媒体帖子所致。

上个月，在中国大使称中国可以在与菲律宾的任何对抗中“轻易获胜”后，数名菲律宾参议员呼吁宣布中国大使为不受欢迎的人。此后，北京指责马尼拉为中国参加东盟防长会议制造障碍，并仅派遣大使馆武官前往。

上周，中国外交部长王毅在与菲律宾外交部长特蕾莎·拉扎罗通话时，敦促马尼拉约束那些据他所说“抹黑”北京并越过其“红线”的政客。拉扎罗称此次交谈坦诚且富有建设性，并表示双方都强调有必要继续开展外交对话，并在相互尊重的基础上解决分歧。

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