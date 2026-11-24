在莫斯科，作为侵略国的俄罗斯外交部召见了爱沙尼亚临时代办马雷克·尤赫特吉，并向其表示强烈抗议。原因是塔林就一起企图纵火焚烧国防企业的事件提出指控，以及爱沙尼亚决定关闭与俄罗斯接壤的陆路边境口岸。

莫斯科的反应

俄罗斯外交部称爱沙尼亚的指控完全没有证据。俄外交部还表示，关闭边境将对爱沙尼亚经济造成新的打击，并给塔林及其在欧盟和北约的盟友带来负面后果。据Meduza报道。

此外，俄罗斯外交部再次指控爱沙尼亚据称默许乌克兰无人机利用其领空袭击俄罗斯。该部门声称曾多次记录此类飞行，并警告爱沙尼亚外交官，此类行为据称接近挑起公开战争。波罗的海国家否认莫斯科的这些说法。

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关闭口岸

爱沙尼亚政府决定从12月1日起关闭所有与俄罗斯接壤的陆路边境口岸，至少持续六个月。这一决定是在发生企图纵火焚烧国防企业Threod Systems的事件后作出的。爱沙尼亚当局认为，这起破坏活动由俄罗斯情报部门组织。

爱沙尼亚总统于勒·马迪泽和纳尔瓦市长不同意政府关闭边境的决定。

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