台湾“外交部”在一系列数据泄露后概述了额外的网络安全措施。这些措施包括五级审计系统、强制员工培训和暗网监测，《台北时报》报道。

去年，该部门核查了有关其电子公务文件在暗网上被出售的报道。本月早些时候，黑客还入侵了领事事务局部分网站。该事件可能影响到超过7.2万张护照照片、超过2.6万封扫描的授权书，以及700多份亚太经合组织商务旅行卡申请中的数据。

审计与监测

该部门在提交给立法院的一份报告中表示，将对驻外外交工作人员和新员工实施强制性网络安全培训。该部门还规定在五级审计系统下开展定期检查，并使用External Attack Surface Management工具管理外部攻击面和监测暗网。

审计系统包括用户自查、信息安全专家检查、跨部门小组审计和网络监测。年度跨部门审计小组由“外交部”、国防部和网络安全署共同组成。利用“外交部”工具进行的监测，是对专业服务提供商所提供的全天候监控和保护的补充。

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系统隔离与备份

该部门表示，其采用计算机物理隔离措施。没有网络连接的计算机不能接入互联网，而可访问网络的设备不得存储机密文件，也不得连接到隔离系统。

台湾与其海外代表机构之间的通信配备专用MPLS连接、安全运营中心和异地备份机制。代表机构用于发送和接收非机密电子文件的计算机只能用于此目的：禁止在这些计算机上浏览网站，以及发送和接收电子邮件。

该部门还每年对计算机设备、软件和硬件、便携式数据存储介质、数据和服务进行盘点。报废设备必须进行物理销毁或磁性数据擦除，以防止机密信息泄露。

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