台湾外交部今年将接待外国宾客的预算增加了逾1.5亿新台币，即457万美元。该部门解释称，原因包括中国的外交压力、与美国和加拿大关系的深化，以及接待代表团成本上升，《台北时报》报道。

拟议支出引发了立法委员的质疑，他们要求评估其成效。随后，议会冻结了计划资金中的1500万新台币。

外交部的论据

外交部在提交给议会的报告中表示，接待政治人士、议员、政治工作人员、智库专家、商界和媒体代表，应有助于加强双边联系以及国际社会对台湾的支持。该部门旨在让受邀宾客了解台湾的民主、经济、技术和社会，并发展相互信任与合作渠道。

外交部称，中国利用经济激励措施，并有针对性地渗透台湾的外交盟友和伙伴，以压缩其国际空间。作为回应，台湾计划加强与各国决策者和舆论领袖的联系。

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外交部还指出，美国总统唐纳德·特朗普的政府正在加强与拉丁美洲国家的互动。该部门认为，台湾必须关注地区变化和合作机会，邀请外交盟友以及与其没有外交关系的友好国家代表。

项目支出和成果

邀请外国宾客时的主要支出项目是机票，相关安排会考虑航班时刻和票价。外交部表示，国际形势、通货膨胀、汇率和油价波动也会影响支出。2024年和2025年的预算未能满足该部门需求，因此今年的资金根据计划访问、项目执行进展和成本波动进行了调整。

作为成果实例，外交部提及巴拉圭前总统圣地亚哥·培尼亚5月的访问，期间双方在司法、网络安全和人工智能领域签署了备忘录。巴拿马立法委员代表团于2月访问后，巴拿马国民议会于9月成立了与台湾的议会间友好小组，45名议员加入该小组。

在去年的Invitation Program中，台湾接待了来自北美的41个代表团共345名宾客，并全额承担其费用。该部门还为自行资助行程或由商会组织的代表团提供当地支持。

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