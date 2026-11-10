在一名网络安全研究人员披露一系列零日漏洞后，N-able暂时下线了其远程访问服务N-Central的云版本。据TechCrunch报道，由于已公开的漏洞利用程序可能被用于入侵企业网络，该公司还敦促使用自行部署版本N-Central的客户关闭其服务器。

服务在实施保护措施期间不可用

N-able在状态更新中表示，在公司采取必要措施保护环境并部署修复程序期间，云端N-Central将无法使用。N-Central使企业客户能够远程访问和管理同一网络内的其他设备和系统。

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研究人员将漏洞命名为Able2Shell

网络安全研究人员本·贝尔斯在GitHub上发布了有关这些缺陷的信息，并将其命名为Able2Shell。根据他在X帖子中的描述，这些漏洞的组合可能允许窃取凭据、创建新的管理员账户，并获取对N-able系统的root访问权限。贝尔斯告诉Bleeping Computer，他之所以公开披露细节，是因为该公司据称没有修复在另一款产品中被报告的缺陷。N-able表示，没有证据表明这些漏洞已被成功用于攻击其客户的环境。

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