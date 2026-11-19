考古学家研究了来自南黎凡特的纳图夫文化黏土小雕像，并在其中一件上发现了儿童和成人的指纹。这一发现可能表明，制作小雕像是代际传授创作技能和文化知识的一种方式，ScienceAlert报道。

来自三个地区的154件碎片

研究人员分析了154件黏土造型制品碎片，其年代可追溯至距今1.5万年至1.165万年前。这些碎片在卡梅尔山地区、约旦河上游河谷和下加利利的三处遗址发现。

为了寻找这些文物，科学家筛查了数以万计的小块烧制黏土和沉积物，总重量约40公斤。这些材料于20世纪50年代至21世纪20年代在台地和露天考古遗址中发掘。

在这些发现中，有15件碎片被辨认为人、瞪羚和鸟类的形象，另有139件仍不太明确。在15件可辨认的小雕像中，11件描绘了鸟类，包括鸭子、其他水禽以及类似猎鹰的鸟类。

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儿童参与制作的痕迹

研究人员在两件小雕像、五件圆柱形制品以及另外50件文物上发现了指纹。研究作者称，这一集合是目前已知前新石器时代规模最大的同类发现。根据指纹的形状和多样性，他们推测，在一些社区中，不同年龄的人会与黏土形象制品互动。

在一件来自约旦河上游河谷的风格化人体小雕像上，保留着儿童和成人的指纹。研究人员指出，儿童并非只是触摸成品：黏土上的痕迹表明，他们参与了制品的塑形和上色。

在聚落之外寻找黏土

黏土中还发现了淡水贝壳、骨骼碎片、燧石剥片和木炭的偶然混杂物。作者认为，这意味着制作小雕像的材料并非只是从聚落范围内的沉积物中收集，而是寻找具有所需可塑性、颗粒度以及可能颜色的黏土。

磨损痕迹表明，这类物品可能并不用于日常使用，也不会作为家族传家宝流传。该研究发表在《PLOS One》期刊上。

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