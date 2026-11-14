对埃及阿拜多斯王室墓葬区46具古代头骨进行的法医学研究发现，其中18具存在人们大约在死亡时遭受的损伤。其特征表明，可能存在蓄意且可能致命的头部打击，ScienceDaily报道。

统治者墓葬旁的葬墓

这些头骨属于埋葬在统一埃及首批统治者陵墓群旁的人，他们的陵墓群建于公元前3000年左右。在主要王室陵墓附近，考古学家发现了大量成排分布的较小墓葬。在一些情况下，这类墓葬有数百座。

在20世纪20年代的发掘中，考古学家弗林德斯·皮特里推测，被埋葬者可能是仆人或王室随从，他们在统治者去世后被杀害。他未能找到令人信服的暴力死亡证据。这些墓葬中有简易棺材、陶器、铜制工具、尖头器和小型象牙雕像。一些墓标上的铭文包含中低级官员以及工匠的姓名和职务。

重新研究旧藏品

发掘后，大部分人类遗骸被重新安葬，但部分头骨被保存并运往英国。普渡大学研究人员罗泽琳·坎贝尔在剑桥大学达克沃思收藏中发现了46具头骨，并使用现代方法对其进行了分析。研究结果发表于《Frontiers in Environmental Archaeology》。

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发现的损伤主要是线性骨折。皮特里此前认为，这类裂缝是自然过程造成的，但现代分析将其判定为在死亡前后遭受的创伤。一些头骨还记录到锐器作用的痕迹，包括眼部区域的砍伤。

死因仍然未知

研究人员指出，无法确定死亡的确切情况。这类线性骨折更符合由宽而平的物体造成的打击或严重跌落，而非通常会留下凹陷性骨折的棍棒打击。意外跌落的可能性尚未被完全排除，但严重跌落也可能伤及骨骼的其他部位，而皮特里的记录中没有记载此类损伤。

其他被埋葬者可能死于自然原因，或以不会在骨骼上留下明显痕迹的方式被杀害，包括窒息。上述发现支持了一项长期存在的假设，即早王朝统治者下葬时可能存在人祭，但无法确定每个人的死因。

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