日本福岛第一核电站已从2号反应堆的乏燃料池中取出615组燃料组件中的126组。东京电力控股公司（Tepco）于6月启动燃料取出作业。参与作业的工作人员表示，由于进行了周密准备，作业正在安全进行，据《日本时报》报道。

远程取出燃料

燃料组件通过远程控制设备从乏燃料池中取出。反应堆建筑的墙体上开了一个孔洞，专门的三台起重机系统通过该孔洞将组件转移至运输容器，即燃料运输罐。随后，该容器被运出反应堆建筑。

一名参与核电站退役并负责将燃料装入运输罐的公司员工向记者表示，团队曾多次使用组件模型进行训练。这些模型在形状和重量上与真实组件几乎没有差别。Tepco称，起重机吊臂长度的调节精度可达数毫米，取出一组组件所需时间不足一小时。

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作业暂停至春季

自10月19日起，作业已暂停，以检查设备并确保核电站共用贮存池有足够空间，用于转移已取出的燃料。Tepco计划在明年春季左右恢复作业，并在2028财年年底前完成。

与1号和3号机组不同，2号机组未发生氢气爆炸，因此反应堆建筑没有受到严重损坏。同时，乏燃料池附近的辐射水平仍然很高。位于福岛县的这座核电站在2011年3月的地震和海啸中严重受损，目前正在退役。

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