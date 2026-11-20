从中国深圳起飞后，陪同美国总统唐纳德·特朗普乘坐空军一号的记者被要求将访华期间使用过的手机放入专门的信号屏蔽袋中。据当时在机上的CBS新闻记者詹妮弗·雅各布斯解释，这与网络安全风险以及通过电子设备进行间谍活动的可能性有关，《耶路撒冷邮报》报道。

放入法拉第袋的手机

记者被告知，他们将在美国降落后取回设备。这项不同寻常的指令最初引发了有关飞机可能非计划降落或改变航线的猜测，但雅各布斯将其与信息安全措施联系起来。

法拉第袋旨在阻断无线信号。使用这些袋子是为了降低通过在中国使用过的设备安装间谍软件、实施监控或收集数据的风险。

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白宫工作人员的备用设备

雅各布斯称，起飞后，一名空军一号机组成员收走了白宫工作人员在此次行程中使用的备用手机。这些设备将被销毁，或清除其中存储的数据。

与此同时，这项要求不适用于记者在抵达中国前就留在飞机上防护袋内的设备。一些记者和摄影师在整个行程中都将个人和工作手机、笔记本电脑及智能手表放在那里。使用备用手机的人可以在返程飞行期间再次使用主要设备，而其他人在降落前无法使用手机。

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