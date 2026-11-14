美国阿拉斯加州州长选举中，曾任州立法机构成员的民主党人乔纳森·克赖斯-汤姆金斯获胜。他领先于三名共和党候选人，将成为近30年来首位担任阿拉斯加州长的民主党人，《独立报》报道。

37岁的克赖斯-汤姆金斯也被称为JKT。他击败了伯纳黛特·威尔逊、安克雷奇前市长戴夫·布朗森，以及曾在州长迈克·邓利维任内担任州总检察长的特雷格·泰勒。美国总统唐纳德·特朗普支持威尔逊，并批评其他共和党人没有撤回参选资格。

跨越党派界限的支持

投票前一周，克赖斯-汤姆金斯获得美国共和党参议员丽莎·穆尔科斯基的支持。他的候选资格还获得三名前阿拉斯加州长的认可：民主党人托尼·诺尔斯、独立派政治人物比尔·沃克，以及共和党人弗兰克·穆尔科斯基。

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在竞选期间，克赖斯-汤姆金斯强调愿意与不同政治力量的代表合作。他表示，希望组建一个由共和党人、民主党人和独立派政治人物参与的政府团队。胜选公布后，他说，选民希望看到改变，以及能够跨越党派分歧开展工作的政府。

竞选优先事项

克赖斯-汤姆金斯将竞选重点放在生活成本和对公立学校的全额资助上。他还主张所有石油和天然气生产商缴纳企业所得税，并提议暂停新建数据中心，直到州立法者通过有关其发展的规定。

在该州面临的问题中，这名政治人物提到了渡轮系统，其通往阿拉斯加东南部许多社区的航线已被大幅削减。他表示，竞选活动获得了超过1万名捐助者的支持。在8月的开放式初选中，克赖斯-汤姆金斯位居第一，另一名民主党人汤姆·贝吉奇随后退出竞选。他的竞选团队表示，通往胜利最有力的路径是将民主党选民、捐助者和资源团结在一名候选人周围。

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