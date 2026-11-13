根据Decision Desk HQ（DDHQ）的预测，美国阿拉斯加州选民否决了一项取消排序选择投票制度和开放式初选的倡议。反对Ballot Measure 2的投票将保留现行的初选和大选规则，以及竞选资金规定。

据The Hill报道，阿拉斯加在2020年投票后引入这些规则，并于2022年选举周期首次采用。同时，新的竞选资金要求也开始生效。

该制度如何运作

在排序选择投票中，选民按照自己的偏好顺序排列候选人。若首次计票后没有候选人获得超过50%的首选票，支持率最低的候选人将被淘汰，其选民的选票将根据其第二选择重新分配。

阿拉斯加还采用“前四名”开放式初选制度：所有候选人无论党派归属如何，都会出现在同一张选票上。获得最高支持的四名候选人进入大选。阿拉斯加和缅因州是美国仅有的在全州范围内采用排序选择投票的州。

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废除规则的尝试

2024年，一项类似的废除该制度提案以不到总票数一个百分点的差距被否决。现行倡议获得了阿拉斯加州州长迈克·邓利维、众议院议员尼克·贝吉奇以及总统唐纳德·特朗普的支持。

现行制度的支持者认为，它有助于避免选票在候选人之间分散，以及避免出现搅局候选人。其反对者包括该州共和党领导人，他们表示这一机制对选民来说过于复杂。

在2022年众议院特别选举中，贝吉奇败给民主党人玛丽·佩尔托拉时，约五分之一的贝吉奇选民没有填写第二选择。根据DDHQ的预测，反对Ballot Measure 2的投票将维持开放式初选和大选中的排序选择投票。

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