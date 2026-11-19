在美国，两架F-35C“闪电II”舰载战斗机完成了在未来航母“约翰·F·肯尼迪”号（USS John F. Kennedy，CVN 79）上的首次起飞和降落测试。该舰是“杰拉尔德·R·福特”级的第二艘舰艇。根据洛克希德·马丁公司向AeroTime提供的数据，在为期11天的测试期间，飞机在34次飞行中完成了122次弹射起飞和122次拦阻着舰。

两架来自马里兰州帕图森特河海军航空站的F-35C参加了测试。F-35C于2026年10月13日在“肯尼迪”号上完成首次拦阻着舰，当天是美国海军成立251周年。洛克希德·马丁公司未说明整个测试活动的开始和结束日期。

测试起飞和降落系统

“杰拉尔德·R·福特”级航母配备电磁飞机弹射系统EMALS和先进拦阻装置AAG。与使用蒸汽弹射器的“尼米兹”级舰艇不同，这些系统旨在更精确地控制飞机起飞和降落。

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在测试期间，工程师收集数据，以验证EMALS和AAG的软件及安装情况，评估F-35C在起飞和降落期间承受的载荷，并确认飞机的结构模型。测试结果将用于编制起飞和降落公告，这些公告规定特定飞机类型在航母上的使用条件和操作限制。

为向海军移交舰艇做准备

海上测试是对从2024年1月持续至2025年5月的地面测试的延续。洛克希德·马丁公司还报告称，F-35 Block 4软件首次在航母海上环境中使用，但未说明接受测试的软件版本。

“约翰·F·肯尼迪”号于2026年1月28日出海进行建造方测试，并于8月完成验收测试。9月29日，HII宣布初步接收该舰，这使美国海军得以开始进一步的海上测试，同时造船商完成剩余工作。该航母正式移交舰队的计划时间为2027年春季。

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