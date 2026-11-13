在土耳其安塔利亚举行的联合国气候峰会COP31上，来自103家企业和行业协会的代表人数超过了多个最易受气候变化影响国家的代表团。Kick Big Polluters Out（KBPO）联盟的一项分析显示，Health Policy Watch报道。

根据该联盟的统计，在这103个团体中，60个代表化石燃料行业。这些团体的代表人数是圣文森特和格林纳丁斯代表团的100倍、尼日尔代表团的25倍、菲律宾代表团的8倍，以及尼泊尔代表团的6倍。KBPO因这些组织的游说活动而将其列入名单；智库InfluenceMap评估认为，这些活动不符合气候政策或阻碍气候政策。

哪些机构进入代表团

国际排放交易协会的代表人数最多，为29人。法国巴黎银行注册了22名参与者，汇丰银行注册了19名，亚马逊注册了12名，埃克森美孚注册了13名。大多数代表获得了嘉宾证，这类证件由各国政府在官方代表团之外发放，或通过非政府组织进入会场。另有45人作为东道主土耳其的嘉宾出席，31名代表则属于各国官方谈判代表团。

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该联盟还指出，为化石燃料提供资金最多的100家银行中，有30家注册参加了峰会。根据Banking on Climate Chaos数据库的数据，这些银行在2021年至2025年间合计向该行业提供了超过2.2万亿美元资金，接近同期全球银行业化石燃料融资的40%。

要求限制游说者的影响力

KBPO以及参与联合国进程的妇女、青年和工会组织呼吁制定强制性的利益冲突规则，以防止大型污染者影响谈判。Pro Public/Friends of the Earth Nepal代表普拉卡什·达拉尔表示，不能容忍与公民社会和各国代表团相比，给予工业游说者不成比例的空间。

在过去几年中，KBPO也记录到化石燃料行业代表在联合国气候会议上的大量出席：迪拜COP28有2456人，巴库COP29有1773人，贝伦COP30有1602人。在COP30上，这相当于每25名峰会参与者中就有1名行业代表。

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