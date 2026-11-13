11月13日，在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，各方发布了旨在确保人们通过人工智能获得的气候变化信息可靠性的建议。据联合国新闻报道，文件《Priorities for Action on AI and Climate Information Integrity》由气候变化信息诚信全球倡议发布，该倡议由联合国、联合国教科文组织和巴西共同主持。

对企业和国家的要求

建议呼吁人工智能企业评估其系统如何影响气候信息的可靠性。文件还建议企业公布此类评估结果，并披露能源消耗以及碳足迹、水足迹和土地足迹数据。

建议各国将信息诚信问题纳入国家人工智能战略和气候计划。该文件以人权为基础，并发展了在巴西COP30期间提出的《贝伦气候变化信息诚信宣言》以及联合国信息诚信全球原则中的规定。

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灾害期间的虚假信息风险

该倡议的共同主席指出，越来越多的人正使用人工智能搜索气候信息。与此同时，联合国大会去年设立的人工智能独立国际科学小组曾警告说，对技术而言，生成连贯文本比生成事实准确的文本更容易。

在气候灾害期间，风险会加剧，因为人工智能生成的图像和视频可能比官方预警传播得更快。该倡议的合作伙伴还呼吁加大对帮助人们理解气候变化并采取行动的信息的投资。德国已承诺提供超过220万美元，用于研究、制定传播战略和开展信息宣传活动。

同一天，《广告中的气候信息诚信宪章》也正式发布，旨在应对包括虚假信息和否认论获利在内的问题。该宪章呼吁提高广告供应链透明度，使广告主能够在尊重用户隐私的同时了解广告投放位置。COP31将持续至11月20日。

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