在土耳其举行的联合国COP31气候峰会未能就应对气候变化的后续行动达成共识。数十个国家反对拟议的最终文本，因为其中没有提及化石燃料——煤炭、石油和天然气——也没有规定增加对受变暖影响最严重国家的财政支持，据《独立报》报道。

适应融资

脆弱国家要求较富裕国家更积极地为转型以及加强应对自然灾害的基础设施提供资金。消息来源评估认为，这些国家对气候危机负有更大责任。峰会未能就增加支持、在各国之间分配财政义务以及履行已作出的承诺达成协议。

大自然保护协会的气候科学家凯瑟琳·海霍指出，如果没有更易获得的资金，将更难建立预警系统，尤其是在今年遭受洪灾的尼泊尔。受海平面上升影响的岛国也可能缺乏开展防护项目的资金。

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联合国之外的倡议

与此同时，气候倡议仍在个别国家、地区、原住民和地方政府层面推进。近60个国家参加了今年在哥伦比亚举行的首届摆脱化石燃料国际会议。下一届会议计划于明年在图瓦卢举行。

独立组织气候行动追踪机构的数据显示，遏制全球变暖的进展在过去五年中实际上已停滞。该组织认为，世界几乎肯定会超过《巴黎协定》的目标，即将升温幅度限制在较工业化前水平高1.5°C以内。报告称，即使各国履行目前所有承诺，到本世纪末全球气温仍可能上升2.6°C。

气候行动网络国际组织执行主任塔斯尼姆·埃索普将谈判失败的责任归咎于发达国家。她表示，这些国家削弱了本可帮助保护人们免受气候危机后果影响的措施。

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