在土耳其举行的COP31气候峰会上，世界领导人呼吁采取更紧迫、更坚决的行动应对全球变暖。正式谈判在经历了致命洪灾、热浪和其他自然灾害的一年后启动，这些灾害尤其影响脆弱国家，Asharq Al-Awsat报道。

中国、美国和印度这三个最大的污染国领导人没有参加峰会，这三国合计占全球二氧化碳排放量的一半以上。与此同时，70多位世界领导人、高级官员和联合国代表在会议上发言。

呼吁迅速采取行动

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，谈判应聚焦于结束对化石燃料的依赖、适应更温暖的气候、增加对较贫困国家的财政支持以及国际合作。

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帕劳总统苏兰格尔·惠普斯二世强调，岛国正遭受一场它们几乎未曾促成的危机。密克罗尼西亚联邦总统韦斯利·西米纳表示，保护海岸、支撑渔业并对当地社区具有重要意义的珊瑚礁正遭受不可逆转的损失。他表示，变暖的每一小部分程度都很重要，因此行动不仅要有规模，也必须迅速。

计划与行动之间的差距

根据Germanwatch和新气候研究所年度气候政策绩效指数的评估，各国气候计划与实际减排之间的差距正在扩大。科学家认为，全球变暖可能会超过工业化前水平1.5摄氏度——这是一项2015年《巴黎协定》旨在限制的界限。

国际移民组织总干事艾米·波普表示，气候变化在2025年使近3000万人流离失所。她呼吁增加对适应计划的资金支持，并加强面临最大风险社区的韧性。

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