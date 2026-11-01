在南非纳尔逊·曼德拉湾，参加选前辩论的各方未能就如何摆脱该市人事和管理危机达成一致。未来的市议会将接手8个空缺的执行董事职位，以及数百个其他未填补的职位空缺，《每日马弗里克》报道。

辩论于10月29日在格克贝哈举行，距离定于2026年11月4日举行的地方选举仅数日。13名市长候选人或政党代表受邀参加讨论。与会者被问及老旧基础设施造成的电力损失、行政工作稳定、基础设施更新以及吸引合格专业人才等问题。

职位空缺与财务总监遴选

EFF代表、该市预算和财政委员会成员汉亚·恩吉基沙将任命执行董事的延误与领导力问题联系起来。他表示，市长巴巴尔瓦·洛比谢提议推迟财务总监职位的面试，以便让国家财政部代表参与该程序。

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ACDP候选人兰斯·格鲁特布姆表示，电力部门约有500个职位空缺，其中一部分不再获得资金支持。民主联盟候选人雷蒂夫·奥登达尔表示，他正在公共和私营部门寻找专业人士，以组建财务总监职位的候选人队伍。他认为，若没有稳定的政府，城市将难以吸引专业人才。

相互指责与居民反应

各政党代表相互指责对人事决定施加政治影响。People’s Power候选人西亚达·马亚纳指责民主联盟和非洲人国民大会据称只是宣称放弃党派任命。UDM候选人卢克索洛·纳梅特呼吁将员工招聘去政治化，并根据专业素质任命人员。

ANC候选人安迪莱·隆吉萨将该市问题归咎于联合政府的不稳定。同时，在辩论中发言的居民指责所有政治力量将自身利益置于社区需求之上。公民倡议组织Citizens of NMB代表马克·延森呼吁政治人士确保透明度，并就人事任命寻求共同解决方案。

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