在韩国，前首尔市议会议员李钟培向警方举报执政的共同民主党议员崔敏姬。原因是她谈及摄影记者时，在与支持者的群聊中称他们为“一群鬣狗”。

据《韩国先驱报》报道，崔敏姬在一张记者照片旁声称，他们据称正试图捕捉党内的“不和”。这指的是在国会报道该党议员全体会议的持证媒体工作人员。

投诉与媒体反应

李钟培此前曾在首尔市议会代表反对党国民力量党，他指责该议员散布关于正在履行职责的记者的虚假说法。韩国摄影记者协会也表示，计划向执法机构求助。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该组织称，将记者比作动物并指控他们试图煽动党内冲突，是对记者的明显侮辱。该组织指出，此类评论可能会形成对媒体的负面态度，并给媒体自由带来风险。韩国视频记者协会表示，公开的聊天记录显示出对媒体的强烈敌意。

政党道歉

崔敏姬后来为自己的言论道歉，但她同时受到反对党及其所属政治力量代表的批评。共同民主党议员金宇英表示，崔敏姬的评论与她此前捍卫媒体自由和独立的活动相矛盾。

共同民主党党首金民锡也代表该党向公众道歉。他强调，即使政治人物可能不喜欢媒体对事件的报道，媒体仍代表民众开展工作。

关注我们在