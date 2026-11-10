英国两座空军基地加强美军保护措施——The War Zone

英格兰的RAF Lakenheath和RAF Mildenhall空军基地已实施加强美军保护的措施。一名美国官员在观察人士记录到Mildenhall基地出现异常飞机活动后，向The War Zone透露了这一消息。

该官员表示，这两座驻有美国空军飞机的基地均已实施额外措施。美军持续评估影响设施、人员及其家属保护的各种因素，并与英国合作伙伴合作，以减少此类限制对当地社区的影响。

措施细节未予披露

这名美国代表没有说明具体采取了哪些步骤，理由是出于作战安全考虑。美国驻欧洲和非洲空军司令部也拒绝就具体措施和飞机调动发表评论。

同时，司令部表示，美国飞机可能因各种原因在基地及其他部署地点之间调动，包括参加演习或执行实际任务。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

异常的飞机调动

根据利用公开来源追踪航班的DefenceGeek账号的数据，数架KC-135飞机离开RAF Mildenhall，前往德国施潘达勒姆或苏格兰普雷斯蒂克。根据这些数据，CV-22B倾转旋翼机从Mildenhall飞往Lakenheath。

RAF Lakenheath当天向社区发布呼吁，敦促人们报告可疑活动，包括在三座基地所在区域附近未经授权的无人机飞行。该信息与加强安全措施之间的联系未被说明。

RAF Mildenhall是第100空中加油联队的基地，该联队运营KC-135 Stratotanker飞机。该基地还驻有RC-135V/W Rivet Joint侦察机、CV-22 Osprey倾转旋翼机和MC-130J Commando II特种作战飞机。RAF Lakenheath部署有F-15E Strike Eagle和F-35A Lightning II战斗机。

关注我们在