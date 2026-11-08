西班牙加那利群岛耶罗岛当局宣布进入紧急状态，并因乘船抵达的移民和难民人数急剧增加，向马德里政府寻求帮助。

自11月初以来，已有超过3300人乘坐约30艘船抵达该岛。耶罗岛人口约为1.14万人。岛屿委员会主席阿尔皮迪奥·阿尔马斯表示，地方当局对抵达人数迅速增加感到担忧，需要与更高层级机构合作。

临时住宿与医院压力

官员正在为新抵达者寻找临时住宿。阿尔马斯表示，由于压力过大，岛上医院的条件已变得不可接受。加那利群岛地区领导人费尔南多·克拉维霍称，这一情况完全不可持续。

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据半岛电视台报道，11月的前六天，海上救援部门在加那利群岛附近救起了3261名移民和难民。克拉维霍指出，抵达速度正接近2024年的创纪录水平，在个别日子甚至更高。巴士被用于移民行动，医护人员则从其他岛屿调来。

穿越大西洋的致命路线

从西非前往加那利群岛的大西洋路线是世界上最致命的移民路线之一。本周，在一艘驶往该群岛的船上发现了两人的遗体。根据幸存者的证词，另有五人可能在旅途中死亡。近几周，至少有9名移民或难民在岛屿附近死亡。

2024年，抵达加那利群岛的人数超过4.6万人。从1月至10月，共有13327名非正规移民和难民经海路抵达，比上一年同期少5.5%。在塞内加尔、毛里塔尼亚和摩洛哥附近的巡逻将出发点进一步南移，包括移至冈比亚、几内亚比绍和几内亚，使海上航程更长。

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