下周末将在卢赛尔赛道举行的一级方程式卡塔尔大奖赛中，车手使用一套轮胎最多只能完成27圈。由于这条高速赛道有一系列长弯，外界担忧倍耐力轮胎的完整性，因此实施了这一限制，BBC体育报道。

至少两次进站

卡塔尔站比赛共57圈，因此各车队必须至少进行两次进站。类似限制去年也曾实施，当时每套轮胎最多允许跑25圈。

该限制将计算某一特定轮胎套装在所有赛段中的累计里程。也就是说，在自由练习或排位赛中使用该套轮胎完成的圈数，将减少该套轮胎在正赛中可使用的圈数。

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圈数如何计算

倍耐力表示，与2025年的赛车相比，2026年赛车的下压力水平更低，加上轮胎结构得到额外加固，使得圈数上限能够从25圈提高至27圈。

在安全车后或虚拟安全车状态下完成的圈数将计入限制。在大奖赛中，从起跑信号至方格旗之间的所有圈数都将计算在内，但不包括侦察圈、暖胎圈和赛后圈。在其他赛段中，即使一圈已经开始但未完成，也将按完整一圈计算。

这是四年来倍耐力第三次在卡塔尔对轮胎使用时长设定限制。该公司称这项措施是预防性的，并将其与轮胎承受的高能量和高温负荷，以及卢赛尔赛道上的胎面磨损联系起来。

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