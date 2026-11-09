CNBC：Kalshi中期选举合约交易量超过30亿美元

在美国，Kalshi平台上与中期选举相关的合约总交易量超过了30亿美元。根据平台网站的数据，其中包括有关国会选举以及总检察长和市长职位竞选的合约，CNBC援引了这些数据。

从10月最后一周到选举周，Kalshi和Polymarket上与中期选举相关的合约交易量增长了两倍以上。CNBC根据Predictions.com的数据得出这一结论；该数据未计入将多份合约合并在一起的组合市场。

选举之夜的交易

11月3日投票当晚，预测市场的活跃度上升，在19:00之前印第安纳州的结果陆续出炉后，价格开始向民主党倾斜。与此同时，与选举相关的合约交易量低于体育市场，后者仍是此类平台上最大的类别。

11月3日20:00之后，Kalshi上有关得克萨斯州州长格雷格·阿博特连任的市场达成了至少100万美元的交易。根据美联社的数据，阿博特最终以超过70万票的差距败给了民主党人吉娜·伊诺霍萨。

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23:00刚过，Kalshi上有关共和党不会获得众议院控制权的市场交易量超过了140万美元。总体而言，预测市场预计民主党将控制国会。

评估预测准确性

据CNBC计算，在Kalshi和Polymarket所有选举市场中，超过87%的市场里，后来获胜的候选人在选举之夜前24小时的获胜概率至少为90%。CNBC指出，大量缺乏竞争性的竞选提高了总体准确率。

维克森林大学经济学教授科尔曼·斯特兰普夫表示，预测市场表现良好，但没有超过最好的传统预测民调。选举后，Polymarket负责人谢恩·科普兰和Kalshi负责人塔雷克·曼苏尔分别在X上发文，将正确预测结果归功于预测市场，不过政治预测人士内特·西尔弗对这一评估提出异议。他表示，这类市场上的概率在很大程度上接近预测模型的指标。

民主党参议员亚当·希夫在选举三天后批评监管这些平台运作的美国商品期货交易委员会允许体育合约。他称体育预测市场为体育博彩。

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