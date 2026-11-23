在加密货币交易所Kraken的加拿大市场，比特币在周六凌晨一度跌至24,250加元，约合1.7万美元。这比当时的全球现货价格低近70%。据CoinDesk报道，交易所不会取消以异常价格完成的交易。

加元交易对下跌

周五下午，比特币在Kraken加拿大市场的交易价格接近83,800加元，而在美元交易对中的价格约为58,300美元。美国东部时间约15:00，加元交易对开始出现卖压：不到一小时，比特币价格跌破70,000加元；到19:00时跌破50,000加元。

周六03:00后不久，在976笔独立交易中录得24,250加元的低点。与此同时，Kraken美元市场上的比特币价格约为57,700美元，尽管当晚稍早曾跌至55,100美元的两年低点。

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相互隔离的订单簿

Kraken为每种法定货币使用独立的订单簿。因此，以加元买卖资产的交易者取决于这一当地市场的流动性，而不是流动性更深的美元市场。

其他加元计价的加密资产报价也同时下跌。以太币从约2,296加元跌至796加元，XRP下跌超过60%，交易价格为41加分。通常价格约为1.43加元的稳定币USDT跌至56分。

Kraken客服表示，所有订单均已妥善执行，核查未发现黑客攻击或账户遭入侵。交易所未说明故障原因。到周六早晨，加拿大订单簿中的比特币价格回升至79,000加元以上，周一又重新与全球报价一致。

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