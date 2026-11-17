在被侵略国俄罗斯暂时占领的乌克兰克里米亚，刻赤大桥的一处公路拱架被发现有受损迹象。正如The War Zone报道，卫星图像和俄罗斯电视画面显示，渡口刻赤一侧主公路跨梁的结构出现变形。

俄罗斯任命的克里米亚占领行政当局负责人谢尔盖·阿克肖诺夫确认，这座大桥是袭击目标，并宣布临时限制通行，以评估该建筑物的状况。据该媒体报道，袭击发生在当地时间约5时38分：一架无人机据称击中其中一处拱架，俄罗斯防空系统当时在渡口附近运作。

变形迹象

俄罗斯电视台播出了主公路跨梁上部结构明显变形的画面。此前还有消息称，受损拱架可能倾斜了约15度，但确切角度尚未得到独立确认。

The War Zone援引的卫星图像也显示，公路桥拱架区域存在受损迹象。同时，仅凭这些图像无法可靠评估损坏程度以及结构承重构件的状况。

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大桥通行与大规模袭击

俄罗斯当局随后宣布部分恢复通行：车辆在一个方向上交替放行。侵略国克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫称，损坏并不严重。据俄罗斯媒体报道，大桥两侧排队滞留了约2000辆汽车，铁路运输则出现延误。

此次大桥遇袭发生在大规模无人机空袭背景下。俄罗斯国防部表示，其一夜之间据称在多个地区拦截或摧毁了1336架乌克兰无人机，其中包括暂时被占领的克里米亚以及黑海和亚速海区域。这些数据尚未得到独立确认。

刻赤大桥为俄罗斯领土与暂时被占领的克里米亚之间提供公路和铁路连接。这一渡口此前曾于2022年10月、2023年7月和2025年6月遭到袭击。

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