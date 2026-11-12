塞浦路斯议会交通委员会周四讨论了立法倡议，其中包括电动滑板车登记、强制民事责任保险，以及划定禁止使用电动滑板车的区域。据Cyprus Mail报道。

委员会主席索蒂里斯·约安努表示，议员们计划迅速审议这些法案，并提交全体会议审议。他将制定新规则的必要性与事故、严重伤害和人员死亡联系起来。他说，交通部在此期间提交的任何立法措施都将得到优先审议。

没有基础设施的限制

Disy党议员安德烈亚斯·康斯坦丁努指出，仅靠警方管控无法解决电动滑板车问题。他认为，需要安全的基础设施和有效的规划。

其中一项倡议规定，在没有长度至少10公里、连续且适用并符合既定道路交通安全标准的网络的地区，暂时禁止使用电动滑板车。康斯坦丁努强调，这并非永久禁令，而是为了创造安全使用这类交通工具的条件。

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他还表示，各市政府已经对相关基础设施进行了投资。该议员以阿格兰齐亚为例称，该地有27公里自行车道。如有必要，关于网络长度的最低要求可以重新审议。

登记和加强责任

康斯坦丁努表示，议会已提交两项法案：第一项提议引入登记制度，第二项提议加重处罚。其目标是提高父母的责任，并遏制未成年人非法使用电动滑板车。该议员还呼吁父母不要在节日前夕给孩子赠送电动滑板车。

Diko党议员赫里桑托斯·萨维季斯指出，在对电动滑板车使用者开出的罚单中记录了多种违规行为：在未经授权的道路上骑行、缺少强制性识别标记，以及在设备上搭载超过一人。

另一名Diko党议员阿达莫斯·阿斯普里斯呼吁不要削弱微出行的发展，并警告称，限制汽车和摩托车的替代选择可能会促使人们使用传统交通工具。Direct Democracy党代表迪米特里斯·苏格利斯表示，他所在的政治力量也提交了有关登记以及为电动滑板车引入识别号码牌的提案。

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