塞浦路斯计划明年在阿法尼亚村挖掘两口水井，以寻找在1974年土耳其入侵期间遇害的阿西娅居民遗骸。塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，Cyprus Mail报道。

水井附近的搜寻

赫里斯托祖利季斯称，工作将在此前已发现遗骸的水井附近进行。不过，一些受害者的主要遗骸至今仍未找到，因为其遗骸已从最初的埋葬地点被转移。

失踪人员名单中有88名来自阿西娅的人士。阿西娅是法马古斯塔区梅萨奥里亚平原上的一个村庄。其中69人的遗骸已被确认身份，另有19人的命运仍然未知。

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其他地点

总统还提到，70名来自阿西娅及邻近村庄的男性被强行从该地区带走。据他所说，他们最初被关押在帕夫利季斯车库，随后被送往阿法尼亚的奥尔尼蒂地区，并在那里被TMT部队杀害。

赫里斯托祖利季斯表示，奥尔尼蒂还确定了其他待挖掘的水井，且计划检查军事区内的地点。阿西娅及其周边另有三处地点正被考虑用于搜寻工作。

1974年，阿西娅居住着超过3,000人。8月14日，该村与政府控制区失去联系，次日土耳其军队进入该村。

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