塞浦路斯学生在尼科西亚、利马索尔和帕福斯举行示威，抗议该岛北部单方面独立宣言的周年纪念日。这些活动在11月15日前两天举行；1983年的这一天，自称的北塞浦路斯土耳其共和国宣布成立，据Cyprus Mail报道。

尼科西亚的活动

在尼科西亚，示威活动由全塞浦路斯学生协调委员会Psem和极右翼希腊裔塞浦路斯学生团体Efen组织。参与者携带塞浦路斯旗帜，高喊口号，并举着希腊语和土耳其语横幅。Psem的活动从凯马克利开始，Efen的集会则在市中心的埃莱夫塞里亚广场举行。

Psem主席德斯皮娜·基普里亚努表示，1974年的事件仍在影响两个社群的塞浦路斯人。她警告不要出现族群分裂和不宽容；她称，这些因素给塞浦路斯带来了破坏。基普里亚努还表示，参与者既不接受占领，也不接受塞浦路斯的分裂。

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此前，教育部发布了一份通告，根据该通告，参加Psem活动的学生不应被计入缺课。

利马索尔和帕福斯的游行

在利马索尔，地区协调委员会Esem的学生和当地Efen分支成员举着横幅走上街头，其中包括“不能阻碍塞浦路斯的和平”和“我不忘记”等口号。Esem主席埃娃·萨瓦表示，年轻一代并未亲身经历1974年的事件，但承载着父母和祖父母的记忆。她呼吁不要让分裂变得习以为常，也不要开始将占领视为现实。

在帕福斯，活动从斯泰利奥斯·基里亚基德斯体育场附近开始，随后参与者步行前往马卡里奥斯三世和抵抗运动纪念碑以及市政大楼。Esem帕福斯主席哈拉兰博斯·库富和副主席赫里斯托斯·福蒂亚迪斯在市政厅外发表讲话。库富称，这一周年纪念日让人想起塞浦路斯现代史上最艰难的时期之一，并呼吁保留对那些被迫离开家园者的记忆。

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