塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯于11月24日在瓦西利科能源中心启用了首期石油产品储存码头。据Cyprus Mail报道，塞浦路斯石油储备储存与管理机构Kodap的该设施由七个储罐组成，目前储存该国30%的石油产品储备。

国防部长瓦西利斯·帕尔马斯和能源部长迈克尔·达米亚诺斯也参加了仪式。赫里斯托祖利季斯称，该码头是该国保障能源供应安全最重要的基础设施。他强调，鉴于塞浦路斯的岛屿位置及其能源孤立状况，该项目具有战略意义。

七个储罐和第二期工程

总统表示，这项投资应在三至五年内收回成本。他说，在该组织自有储存设施中保有储备，比其他可用方案显著更便宜。

赫里斯托祖利季斯表示，Kodap与能源部合作，预计将尽快开始为第二期工程建设做准备。该工程将增加储存在该组织自有设施中的储备量。

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相当于90天进口量的储备

Kodap于2003年依据塞浦路斯在欧盟立法下的义务成立。该组织负责维持相当于90天净进口量的国家石油产品储备。在燃料供应中断的情况下，这些储备必须仍可投放市场。

Kodap的运作由其成员缴费资助，成员包括进口石油产品的公司和组织。赫里斯托祖利季斯指出，2023年、2024年和2025年，该组织根据能源部长的指令释放了国家航空燃料储备。

能源基础设施保护

塞浦路斯政府还在推进设立瓦西利科能源中心管理机构，该国大部分能源基础设施集中于此。国防部、能源部、内政部和司法部正合作加强该地区的实体安全和安保。Kodap受命设计和建设一套消防系统，预计将于2027年2月或3月完工。

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