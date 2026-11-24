塞浦路斯记录到一起网络间谍活动，其中使用了由人工智能生成的虚假简历。据《Cyprus Mail》援引以色列媒体Walla和网络安全公司Check Point的研究报道，一家主要运营塞浦路斯与以色列之间航线的航空公司可能是目标之一。

Check Point表示，这场活动背后可能是此前未知的Volant Manticore组织，该组织至少自2025年9月起活跃。研究人员将其活动与伊朗联系起来，但强调该组织与伊朗情报机构之间的关联尚未得到证实。据报道，Volant Manticore还与较早出现的伊朗组织MuddyWater有关联，后者曾被认为与伊朗情报部有关。

虚假简历与恶意软件

据Walla报道，该组织使用了一名名为Athena Marinou的虚构女性的简历。她被描述为旅游业专业人士和塞浦路斯居民。该文件包含一个据称用于下载额外信息的链接。

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据Walla介绍，该链接通向KuboShell恶意软件，该软件可实现对计算机的远程访问、收集信息和执行命令。一家主要执飞塞浦路斯与以色列之间航线的航空公司是可能的目标之一，但目前尚未有针对该公司的已证实攻击报告。

其他可能目标

Check Point还发现了一份带有军事内容、日期为2026年1月的恶意文件。研究人员评估认为，该文件可能是为塞浦路斯一家政府机构准备的。该网络的其他可能目标包括电信公司和关键基础设施设施。

Check Point表示，这是有记录以来伊朗网络间谍组织首次将塞浦路斯选为其行动的主要和系统性目标。研究人员将此与塞浦路斯在能源和安全领域同以色列和希腊的密切合作联系起来。根据他们的数据，自2026年9月以来，Volant Manticore的大部分活动已转移至沙特阿拉伯，其目标主要是医院和其他医疗基础设施。

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